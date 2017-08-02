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Sevgilisini öldürüp maç izlemeye gitmişti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, sevgilisini öldürdükten sonra maç izlemeye giden şahsın yargılandığı davada ikinci celse görüldü.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:41
Sevgilisini öldürüp maç izlemeye gitmişti

Bodrum’da 8 ay önce yaşanan, ormanda bir çuval içerisinde bulunan kadın cinayetinin 2’inci davası görüldü. Turgutreis Mahallesi’nde sevgilisi Hafize Özer’i kafasından silahla vuran Birkan Kunuk’un yargılandığı, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Birkan Kunuk, tutuksuz yargılanan Veysel K., Özer’in yakınları ve avukatlar katıldı. Duruşmayı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatlarından Burak Murat Bayoğlu da takip etti.

DÖRT SAYFALIK SAVUNMA

Sevgilisini öldürüp çuvalla ormanlık alana attığı iddia edilen tutuklu sanık Kunuk, dört sayfalık savunmasını mahkemeye yazılı olarak verdi. Cinayete yardım ettiği iddia edilen ve tutuksuz yargılanan Veysel K. ise ilk duruşmada söylediği ifadeleri tekrar ederek başka ekleyeceği bir şey olmadığını beyan etti. Mahkeme heyeti "Kasten adam öldürme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermilerini satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan Kunuk’un tutukluluk halinin devam etmesine, Veysel K.’nın ise adli kontrolle tutuksuz yargılanmasına karar vererek, duruşmayı 21 Eylül 2017 tarihine erteledi.

Maktulun ailesinin avukatı Haydar Elgin de olayın bir kadın cinayeti olduğunu ifade ederek, "Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını sağlayacağız" dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İstanbul Temsilcisi Ayfer Özkoç ise olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve cinayeti işleyen şahıs için müebbet hapis istediklerini söyledi. Öte yandan, Kunuk, ilk mahkemeye çıktığında sevgilisini başından vurduğunu daha sonra maç izlemeye gittiğini ifade etmişti. 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:41
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