ABD istihbaratının Rusya leyhine yaptığı siber saldırı iddialarıyla ilgili raporda Sputnik ve Russia Today’e (RT) doğrudan suçlamalar yöneltmesine yanıt veren Sputnik ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, “Sevgili CIA! Yazdıklarınız elle tutulur bir yanı yok” ifadesini kullandı.

Sosyal medya aracı Livejournal’daki kişisel blogundan bir açıklama yapan Simonyan, “Konu açıklığa kavuşturulmadı, kaynaklar açıklanmadı, istihbarat verileri eski ve/veya güvenilmez” diye yazdı.

SPUTNİK ABD Ulusal İstihbarat Direktörü: Sputnik ve RT’den rahatsızım Raporun yüzeysel olduğunu vurgulayan ve raporu alaya alan Simonyan, ABD istihbaratı ile dikkate alınması için bazı ‘alakasız’ bilgiler de paylaştı.

Rusya’nın ABD’deki başkanlık seçimlerine müdahale edildiğine dair istihbarat servisleri tarafından hazırlanan detaylı rapor, gizliliğinin kaldırılmasının ardından cuma günü açıklanmıştı. Doğrudan RT ve Sputnik’i hedef alan raporda, “Rusya’nın devlet tarafından yönetilen propaganda makinesi (ülke içindeki medya araçları, RT ve Sputnik gibi küresel dinleyici hedefi olan yayınları ve yarı-resmi troll ağı) Kremlin’in mesajlarını Ruslara ve uluslararası dinleyicilere ileten platformlar olarak bu etkileme ağına katkıda bulundu” ifadelerine yer verilmişti.