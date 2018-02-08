Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'

Giresunspor taraftarı maçlarda Aykut Demir için, "Sakalını seveyim... Alkolü bıraktık, namaza başladık." gibi tezahüratlarda bulunuyor.

Futbola Hollanda'nın NAC Breda takımında başlayan 29 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Osmanlıspor formaları giydi. Deneyimli savunma oyuncusu 1 kez de Türkiye Milli Takım formasını giydi.

Deneyimli futbolcu son olarak Akın Çorap Giresunspor'un dün Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı Türkiye Kupası maçında 90 dakika forma giydi.