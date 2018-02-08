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Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor forması giyen milli futbolcu Aykut Demir tarzıyla yine ilgi odağı oldu.

08 Şubat 2018 Perşembe 11:46
Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'

Giresunspor taraftarı maçlarda Aykut Demir için, "Sakalını seveyim... Alkolü bıraktık, namaza başladık." gibi tezahüratlarda bulunuyor.

Futbola Hollanda'nın NAC Breda takımında başlayan 29 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Osmanlıspor formaları giydi. Deneyimli savunma oyuncusu 1 kez de Türkiye Milli Takım formasını giydi.

Deneyimli futbolcu son olarak Akın Çorap Giresunspor'un dün Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı Türkiye Kupası maçında 90 dakika forma giydi.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 11:46
  1. Gençlerbirliği
  2. Trabzonspor
  3. Giresunspor

YORUM YAZ

  • Murat Murat 1 sa önce
    Her vatandaş istediği gibi giyinip yaşayabildiği bir ülkem var Allah’a şükür
  • Osman Osman 1 sa önce
    MaşAllah
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