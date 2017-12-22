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Sevgi evlerinde tüfekli anne dehşeti

Pompalı tüfekle ateş ederek sevgi evlerinde kalan çocuğunu kaçırdı

22 Aralık 2017 Cuma 16:33
Sevgi evlerinde tüfekli anne dehşeti

Bursa'da bir kadın, sevgi evlerinde kalan çocuğunu, güvenlik görevlilerini engellemek için silahla ateş ederek kaçırdı.  

  Olay, Bursa Valiliği'ne bağlı Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi'nde meydana geldi. Kızı yurtta kalan S.M., çocuğunu görmek için yurda geldi. Burada bir süre çocuğuyla oturan kadın, daha sonra kızını da yanına alarak sigara içme bahanesiyle dışarı çıktı. Küçük kızı yurda gelirken kullandığı 16 EY 406 plakalı otomobile bindiren kadın, aracı çıkışa doğru sürmeye başladı. S.M., kapıda bekleyen güvenlik görevlilerinden kapıyı açmalarını istedi. Güvenlik görevlileri kapıyı açmayınca S.M., otomobilde bulundurduğu pompalı tüfeği çıkararak, 'Kapıyı açmazsanız herkesi vururum' diye bağırarak kapıya doğru ateş etti. S.M., kapı açılınca ortalıktan kayboldu.

  Kadının gitmesinin ardından yurdun güvenlik görevlileri, 12 yaşındaki bir kız çocuğunun silah zoruyla kaçırıldığına dair güvenlik güçlerine bilgi verdi.  Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından kadını ve kız çocuğunu bulmak için araştırma başlattı.


  

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 16:33
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