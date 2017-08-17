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Sevgi evlerinde kalan çocuklar sünnet edildi

Zonguldak’ta Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde sünnet edildi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:42
Sevgi evlerinde kalan çocuklar sünnet edildi

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeAile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar sünnet edildi. Çocuk cerrahisi servisinde sünnet çocukları için özel olarak hazırlanan yeni sünnet odasında kalan çocuklar mutluluk yaşadı. Çocuklar ayrıca servisteki akülü arabanın keyfini çıkarmayı da ihmal etmediler.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bekir Hakan Bakkal, son 2 ay içerisinde yaşları ve sağlık durumları uygun olan 10 çocuğun sünnet edildiğini belirterek şunları söyledi: “Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri ile yapılan protokol doğrultusunda 52 çocuğumuzun sağlık taramaları yapılmıştı. Bu vesile ile son 2 ay içerisinde yaşları ve sağlık durumları uygun olan 10 çocuğumuz hastanemizde sünnet edildi. Tüm çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyor sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz."

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:42
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