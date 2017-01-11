Sevgi evleri ile köpekler sahiplerini buluyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi köpekler için "sevgi evleri" kurdu. Köpeklerin ihtiyaçlarına göre inşa edilen sevgi evindeki köpekler sahiplenilmeyi beklerken ev ortamına da alışmaları sağlandı. Sevgi evleri, yavru köpekler için 20 metrekare ve iki odalı, erişken hayvanlar için de 4 metrekare bungalov ev şeklinde tasarlandı.

Kişinin köpekle iletişim kurması sağlanacak

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Nurhan İşler, sokak hayvanları için önceleri dört tarafı tellerle çevrili alanlar yaptıklarını ancak zamanla bunun doğru bir uygulama olmadığını anladıklarını söyledi. İşler, ırk ve cinsiyetlerine göre ayırarak koydukları tel örgüler ardında hayvanların yaşamdan tecrit edildiğini, oysa sokaklarda bile sevgi ile yaşadıklarını öğrendiklerini dile getiren İşler, bunun üzerine arayışa başladıklarını belirtti. Bu yöntemin sahiplenenler açısından da bir soruna yol açtığına dikkati çeken İşler, "Bir köpeği alacak kişi tel örgüler ardından sadece görselliğine bakıyor veya toplum içinde kabul görmüş türleri tercih ediyor. Belli bir zaman sonra da geri getirebiliyordu. Bunu çözmek için farklı bir yönteme başvurduk. Köpek sahiplenecek kişinin onunla iletişim kurması için fırsat oluşturacak bir mekana ihtiyaç duyduk. İnsanların hayvanlarla bir arada bulunmasını, onlarla temas kurmasını sağlamak için sevgi evi yaptık. İnsanların kendilerine yakın gelen ve sevgi gösteren hayvanları almasını istedik." diye konuştu.

Sahiplenilen hayvanlar geri getirilmiyor

Sevgi evini yaptıktan sonra insanların tel örgüler arkasından sadece ırkına, görünüşüne bakarak değil temas kurarak anlaşabileceği köpekleri seçtiğini vurgulayan İşler, sahiplenilen hayvanların artık geri gelmediğini aktardı.

Sadece yavru köpekler değil erişkinler için de aynı çalışmayı yaptıklarını anlatan İşler, "Sahiplenenlerin uzun süre eğitim vermesine gerek kalmıyor. Hayvanlar sevgi evinin içinde evde yaşamayı da öğreniyor. Eskiden 1 ayda 10 hayvan sahiplendirilirken sevgi evini oluşturduktan sonra bu sayı 30'a yükseldi. Bu alanı büyüterek köpeklerimizi sahiplendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.