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Sevan Nişanyan Foça açık cezaevi'nden firar etti

Firar ettiğini attığı Tweet'le duyuran eski Taraf gazetesi yazarı Sevan Nişanyan gazetecilere ulaştı

14 Temmuz 2017 Cuma 18:24
Sevan Nişanyan Foça açık cezaevi'nden firar etti

Firar ettiğini attığı Tweet'le duyuran Sevan Nişanyan gazetecilere ulaştı.

Ümran Avcı'nın edindiği bilgilere göre;  Firar ettigini söyleyen Nişanyan ne zaman ve nasıl firar ettiğiyle ilgili bilgi vermeyeceğini söyledi.

Sevanyan cezaevinden izinli mi çıktığı sorumuza da, “O konuda bir yorum yapmak istemiyorum. Yöntem ve usuller konusunda konuşmak için biraz erken. Zamanı geldiğinde onu bütün ayrıntılarıyla anlatacağımdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ama henüz zamanı değil.” şeklinde yanıt verdi. 

SEVAN NİŞANYAN KİMDİR? 

Sevan Nişanyan Agos ve Taraf gazetesinde yazarlık yapmıştı. Yargıtay'ın hakkında verilen 3 ayrı hapis cezasını onamasının ardından hakkında 11,5 yıl kesinlemiş hapis cezası almıştı. 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 18:24
  1. SEVAN NİŞANYAN
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