Sevan Nişanyan cezaevinden firar etti

İzmir'in Selçuk İlçesi, Şirince Mahallesi'nde SİT alanında imara aykırı ev yapmaktan mahkum olan dil bilimci- yazar Sevan Nişanyan, hükümlü bulunduğu Foça Açık Cezaevi'nden izinli çıkıp, dönmeyerek firar etti, soluğu yurtdışında aldığı öğrenildi.

KÜSTAH TWEET: KUŞ UÇTU



Şirince'de SİT alanı olan bölgede yasa dışı olarak ev inşa ettiği ve yargı kararlarına uymadığı için yargılanıp ceza alan, suçlarının mükerrer olmasından dolayı hakkında 11.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır cezaevinde olan Sevan Nişanyan, Foça Açık Cezaevi'nden izinli çıkıp, geri dönmeyerek firar etti.

Nişanyan, firarının ardından twitter hesabından, 'Kuş uçtu, darısı geride kalan 80 milyonun başına' yazılı tweet attı.