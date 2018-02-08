Sevakin'in Türkiye'ye verilmesinden rahatsız olmuştu... Sudan'dan kritik ziyaret

Resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ve iki ülke istihbarat başkanlarıyla gerçekleştirilen dörtlü görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Mısır medyasının Sevakin Adası hakkındaki gelişmeleri yanlış aktardığını" belirtti.

Gandur, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti sırasında Sevakin Adası'nda ya da Sudan'ın herhangi bir yerinde askeri bir üs yahut askeri işbirliğine dair herhangi bir görüşme olmamıştır. Mısır medyasında yer alan bu bilgilerin düzeltilmesini ümit ediyorum." dedi.

"Sayın Erdoğan, Sudan'ın Sevakin bölgesinin ortak turizme fayda sağlaması amacıyla restoresini gündeme getirdi." diyen Gandur, Sevakin Adası'nın bir askeri üs olacağına dair düşüncenin kesinlikle doğru olmadığını vurguladı.

KIZILDENİZ'İN GÜVENLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Kızıldeniz'in güvenliğine de değinen Gandur, bu konudaki koordinasyonun önemine dikkati çekti.

Gandur, "Bizler Sudan olarak Kızıldeniz'in güvenliğine ilişkin bir koordinasyonun önemini daha önce de gündeme getirdik. Bu koordinasyon Kızıldeniz çevresindeki taraflar ve kardeş ülkeler arasında ikili ya da üçlü şekilde olabilir." diye konuştu.

MISIR İLE SUDAN ARASINDA YENİ MEKANİZMA

Hartum ile Kahire arasındaki mevcut sorunların çözümünü hedeflediklerini kaydeden Gandur, bu bağlamda periyodik bir mekanizma oluşturulmasına karar verdiklerini dile getirdi.

Gandur, "Mısır ile Sudan arasındaki ilişkiler ezelidir. Yaşanan krizler bu ilişkiler üzerinde ancak bir yaz bulutu olabilir." şeklinde konuştu.

HEDASİ BARAJI'NA İLİŞKİN ÜÇLÜ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sudan Dışişleri Bakanı ayrıca Etiyopya’nın Nil suları üzerine inşa etmekte olduğu Hedasi Barajı meselesine de değindi.

Gandur, Hadasi Barajı'na ilişkin Etiyopya, Sudan ve Mısır'ın dışişleri ve sulama bakanlarının katılacağı üçlü bir toplantının düzenleneceğini açıkladı. Gandur, söz konusu toplantıya ülkesinin ev sahipliği yağacağını aktardı.

İKİ ÜLKEDEN 11 MADDELİK TAVSİYE KARARI

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Şukri de dörtlü görüşmeye ilişkin, "Toplantıdan çıkan ortak bir açıklama üzerine uzlaşı sağladık." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ortaklığın önemine işaret eden Şukri, iki halkın da ülkeler arasındaki ortak işbirliğinin güçlendirilmesini istediğini söyledi.

Bu bağlamda 11 maddeden oluşan tavsiye kararları aldıkları bilgisini paylaşan Şukri, söz konusu kararlara ilişkin şunları kaydetti:

"Bu tavsiye kararlarının içinde; iki ülke arasındaki kapsamlı değişmez ilişkilerin vurgulanması, içişlerine saygı, iki ülke arasındaki ulusal güvenliğin korunması, Nil sularının değerlendirilmesi konusunda yapıcı işbirliğinin önemi, bölgesel sorunlarda karşılıklı istişarenin güçlendirilmesi, Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında üçlü bir fon kurulmasıyla işbirliğinin güçlendirilmesi gibi konuların yanı sıra medya üzerinden karşılıklı sataşmaların önüne geçilmesi, askeri ve güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi gibi maddeler yer alıyor."