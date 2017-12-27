Sudanlı Bakan'dan 'Sevakin' açıklaması

Bakan Ghandour, Sevakin’in restorasyonuna dair anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan temasları sırasında varıldığını söyleyerek Türkiye’nin Kızıldeniz kıyısındaki bu liman kentini yeniden onaracağını, sivil ve askeri gemilerin bakımı için bir rıhtım inşa edeceğini belirtti.

Ghandour, bu restorasyonun iki ülke arasında varılan 650 milyon dolarlık (2.4 milyar TL) anlaşmalar kapsamında yer aldığını açıkladı. Bakan Ghandour, iki ülke arasında varılan anlaşmanın ‘her türlü askeri işbirliği ile sonuçlanabileceğini’ de sözlerine ekledi.

Sevakin, Osmanlı döneminde Sudan’ın en önemli limanıydı. Ancak 60 kilometre kuzeyindeki Port Sudan limanının inşa edilmesiyle geçen yüzyılda önemini kaybetmişti.

OSMANLI TOPRAĞIYDI

19’uncu yüzyıla kadar Osmanlı toprağı olan Sevakin Adası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sudan ziyareti sırasında en ilgi çeken duraklarından biri oldu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1821 yılında inşa edilen ve gümrük işlemlerinin yapıldığı tarihi binayı da aslına uygun restore eden TİKA, binanın önüne ayrıca seyir iskelesi inşa etti.