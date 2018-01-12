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Sevakin Adası'nda flaş gelişme

Sudan'ın Türkiye'ye tahsis ettiği Sevakin Adası'nda çalışmalar sürüyor.

12 Ocak 2018 Cuma 20:11
Sevakin Adası'nda flaş gelişme

Sudan Turizm Bakanı Muhammed Ebu Zeyd Mustafa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan temasında gündeme gelen Sevakin adası ile ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

OSMANLI'NIN HÜKÜMET KONAĞI RESTORE EDİLİYOR

Kendilerinin talebi üzerine adadaki tarihi binaların restorasyonunu yapan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığıyla (TİKA) aralarında yıllardır devam eden bir iş birliği olduğunu ifade eden Mustafa, "TİKA, tarihi Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binasını restore etti. TİKA şu anda da Osmanlı'nın oradan Afrika Boynuzu bölgesini yönettiği hükümet binasını restore ediyor" dedi.

SEKİZ MADDELİK YÜRÜTME PROGRAMI

Mustafa, Sevakin projesi haricinde, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığıyla turizmle ilgili sekiz madde içeren bir dizi yürütme programı imzalandığını aktardı.

İSLAM TARİHİNİN ÖNEMLİ MERKEZİ

Sudanlı uzmanlar, Sevakin Adası'nın İslam tarihinin başlıca merkezlerinden olduğunu belirterek, bu bölgenin tarihi itibarının tazelenmesinin, sadece Sudan için değil tüm Afrika ve İslam alemi için önemli bir mesele olduğunu ifade ediyor.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 20:11
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