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SETBİR’den ette ve sütte ‘KDV sıfırlansın’ talebi

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, ette ve sütte KDV’nin sıfıra indirilmesini önerdi.

16 Ocak 2018 Salı 09:06
SETBİR’den ette ve sütte ‘KDV sıfırlansın’ talebi

Tezel, et ve sütün temel hayvansal protein kaynağı olduğunu ve bunların lüks tüketim olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Hayvansal ürünler üzerinden katma değere yönelik bir tüketim vergisi alınmasını sektör olarak doğru bulmadıklarını anlatan Tezel, “Toplumumuzun sağlıklı nesillere kavuşmasının en önemli unsuru hayvansal proteinle beslenebilmek. Dolayısıyla burada hayvansal protein ve sağlıklı beslenme odaklı bir anlayışın geliştirilmesi gerekiyor. Bunun için SETBİR olarak önerimiz, ette ve sütte KDV’nin sıfırlanması” diye konuştu.

Tezel, hayvansal ürünlerde KDV’nin sıfırlanmasının sağlanması halinde sektörde kayıt dışılığın da önemli ölçüde ortadan kaldırılacağına inandıklarını, ayrıca tüketicilerin de temel ihtiyaçlarına daha rahat ulaşabileceklerini ifade etti.

‘ONLARIN KDV’Sİ SIFIRLANSIN’

Türkiye’de et ve sütü işleyen işletmecilerin en temel sorununun kayıt dışı üretim olduğunu vurgulayan Tezel, “Her iki sektörün de belli bir düzen altına alınması lazım. Bunun temel çıkış noktalarından biri temel tüketim. Temel besin kaynağı olan et süt yumurta ve ekmeğin eşit bir KDV oranıyla, hatta sıfırlanmış bir KDV oranına sahip olarak gerek haksız rekabetin ortadan kaldırılması, gerekse kayıt dışının kayıt altına alınarak, hem bir taraftan gelir vergisi kazanımlarını elde ediyor olmamız lazım hem de diğer taraftan sahadaki haksız rekabetin önüne geçilerek tüketicimize daha sağlıklı, iyi işlenmiş ürünler ulaştırıyor olmamız lazım” açıklamalarında bulundu.

Tezel, Türkiye’de üretilen sütün yaklaşık yüzde 50’sinin kayıtdışı tüketildiğini, kalan yüzde 50’sinin ise hijyen altında, kontrol altındaki tesislerde üretilerek tüketicilere ulaştırıldığını vurgulayarak, ette de yakın oranların bulunduğunu aktardı. Ette ve sütte KDV’nin sıfırlanması konusunda SETBİR olarak gerekli girişimlerde bulunduklarını da anlatan Tezel, “Bunu Bakanlığımızla (Gıda, Tarım ve Hayvancılık) paylaştık, olumlu bir reaksiyon aldık. Bu konuda Ekonomi ve Maliye bakanlıklarıyla çalışmakta olduklarını, bunu değerlendirdiklerini biliyoruz” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 09:06
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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