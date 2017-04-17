SETA'dan uluslararası hukuk eğitimi imkanı!

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) bu yaz dönemi için “Uluslararası Hukuk Eğitimi 2017 Yaz Kampı” ile hukuk öğrencilerini, hukuk alanında kendilerini geliştirmek, uluslararası seviyede bir sertifika ile tecrübe kazandırmak ve yabancı dillerini ilerletebilmek için yurtdışına gönderiyor.

Hukuk öğrencileri ya da yeni mezunlar arasından seçilecek 50 kişilik grup ulaşım ve konaklama dahil, %100 burslu olarak ABD ve Malezya’da yaz okulu fırsatı yakalıyor.

İngilizce seviye tespit sınavında üst düzey başarı gösteren 25 aday Amerika’nın başkenti Washington D.C’ de 4 Temmuz 2017 – 27 Ağustos 2017 tarihleri arasında uluslararası hukuk ve dil okulu eğitimi alamaya, orta düzey yabancı dile sahip 25 aday ise 1 Temmuz 2017 – 1 Eylül 2017 tarihleri arasında Malezya’nın Alor Setar şehrindeki LAMT 2017 dil okulu programına katılmaya hak kazanacak. Başvuru için 30 yaşını geçmemek şartı ile; İngilizce dili altyapısına sahip olmak ve hukuk alanında lisans, yüksek lisans, doktora seviyesinde eğitim alıyor ya da mezun olmak yeterli. 10 Mayıs 2017 tarihi itibariyle %100 burslu olarak eğitim almayı hak edenlerin ilan edileceği programa ana sponsoru olan SETA ile birlikte, “İstanbul Center of International Law (ICIL)” ve “Mental HR & Concultancy” destek sağlıyor. Başvuru yapmak ve detaylı bilgiye sahip olmak için www.hukukbursu.com adresini ziyaret edebilirsiniz.