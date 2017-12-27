Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini rahatlıkla vurabilir
"Dongfeng-41"in (DF-41), 2018 yılının ilk yarısından itibaren Çin Ordusu'nda hizmete alınabileceği bildirildi.27 Aralık 2017 Çarşamba 16:30
Çin'in test aşamasındaki yeni nesil kıtalararası balistik füzesi olan "Dongfeng-41"in (DF-41), 2018 yılının ilk yarısından itibaren Çin Ordusu'nda hizmete alınabileceği bildirildi. Çin medyasında yer alan haberlere göre, DF-41 geçtiğimiz günlerde yeni bir test aşamasından daha başarıyla geçti. Son gerçekleştirilen testin, 2012 yılından beri söz konusu balistik füzenin başarıyla tamamladığı 8'inci test olduğu bildiriliyor.
Pekin'de bulunan Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Birliği bünyesinde kıdemli danışman olarak görev yapan Xu Guangyu, füzenin ordu hizmetine alınabilmesi için tüm testleri başarıyla tamamlayarak olgunlaşmış olması gerektiğini belirterek, bu anlamda füzenin resmi olarak konuşlandırılmasının 2018 yılı ilk yarısında gerçekleşebileceğini aktardı.
Minimum 12 bin kilometre menzile sahip olan DF-41'in üç aşamalı katı yakıtla çalıştığı ve Çin anakarasından dünyanın herhangi bir noktasını rahatlıkla vurabileceği belirtiliyor.
Füzenin menzilinin en az 7,500 mil (12,000 km) olduğu ve bu menzilin ABD ve İngiltere'yi rahatlıkla vurabileceği öngörülüyor.
Yeni nesil kıtalararası balistik füzenin kapasitesiyle ilgili The Global Times isimli yayın organına bilgi veren Xu, "DF-41, her biri ayrı ayrı hedeflenebilen 10 adet nükleer başlık ve düşman radarları ile savunma sistemlerini alt edebilecek şekilde aldatıcılar taşıyabiliyor." şeklinde konuştu. Öte yandan füzenin en hızlı durumunda 10 mach hıza kadar (sesten 10 kat daha hızlı) ulaşabildiği de aktarılan diğer bilgiler arasında yer alıyor.
Star
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Seyrediyoruz26 dk önce Elin teknolojisi bizim ağzımızı yoruyor Eses31 dk önce Amerika duydun mu çin neler yapmış sana sormadan hadi yiyosa buna ses çıkar Çağ Değişti36 dk önce Bu silahı hemen almalıyız. Türk düğünlerinde havaya tabanca sıkıyorlar; ayıptır, şerfimiz var! Varil, bidon gibi şeyler atmalıyız artık! Hayır, kaza ile bir iki kişi vuruluyor, olmuyor böyle; toplu ölümler olmalı düğünlerde maçlarda.. Yorumcu45 dk önce Turkiyede önce örümcek kafalı akademisyenleri emekliye sevk edip bilim insanlarının önündeki bürokratik engelleri kaldirmadiginiz sürece abd cin ingiltere senin çocuklarını alır verir parayı çalıştırır nasada çalışan 167 Türk bilim adamı var neyin kafasını yaşıyorsunuz arkadaşlar Rabia Zafer 46 dk önce Bize de, Böyle Füzeler Lazım. ABD, İNGİLTEREVurabilecek . Ömer genc53 dk önce Tombul çocuğa neden kiziyorlar ki.Ama sesten 10 kat hızlı ise normal savunma füzeleri bunu vurmak.Sadece manyetik füzeler bir ihtimal olarak gözüküyor. Ahmet1 sa önce ABD ve İsrailli vursa dünyada akan kan durur Özkan1 sa önce Cinle de bir savunmada isbirligine girmek lazim Kahtalı mıçı1 sa önce Koçum bizde bunların en alasi var merak etme. Biz kuzey kore gibi yaptık deyipde abd'yi ve ab'yi tehdit var deyip üstümüze saldırtmıyoruz. Kalın kafanıza sokun da artık birlik olmayı öğrenin. Türkiye'yi gerilemekten küçümsemekten vazgeçin. Hainlik yapmayın. Hy-hy1 sa önce Çinden FD-2000 sistemine bok atanlarkurulacak olan iyi ilişkiler ile belkide bu teknolojinin bir kısmını transfer etmiş olacaktı.Pardon çin malı.....Peki G.Kore,Japonya,Usanın en çok ticaret yaptığı ülke neresi acaba?ÇİN'mi, yok canım.....