Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini rahatlıkla vurabilir

Çin'in test aşamasındaki yeni nesil kıtalararası balistik füzesi olan "Dongfeng-41"in (DF-41), 2018 yılının ilk yarısından itibaren Çin Ordusu'nda hizmete alınabileceği bildirildi. Çin medyasında yer alan haberlere göre, DF-41 geçtiğimiz günlerde yeni bir test aşamasından daha başarıyla geçti. Son gerçekleştirilen testin, 2012 yılından beri söz konusu balistik füzenin başarıyla tamamladığı 8'inci test olduğu bildiriliyor.

Pekin'de bulunan Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Birliği bünyesinde kıdemli danışman olarak görev yapan Xu Guangyu, füzenin ordu hizmetine alınabilmesi için tüm testleri başarıyla tamamlayarak olgunlaşmış olması gerektiğini belirterek, bu anlamda füzenin resmi olarak konuşlandırılmasının 2018 yılı ilk yarısında gerçekleşebileceğini aktardı.

Minimum 12 bin kilometre menzile sahip olan DF-41'in üç aşamalı katı yakıtla çalıştığı ve Çin anakarasından dünyanın herhangi bir noktasını rahatlıkla vurabileceği belirtiliyor.

Füzenin menzilinin en az 7,500 mil (12,000 km) olduğu ve bu menzilin ABD ve İngiltere'yi rahatlıkla vurabileceği öngörülüyor.

Yeni nesil kıtalararası balistik füzenin kapasitesiyle ilgili The Global Times isimli yayın organına bilgi veren Xu, "DF-41, her biri ayrı ayrı hedeflenebilen 10 adet nükleer başlık ve düşman radarları ile savunma sistemlerini alt edebilecek şekilde aldatıcılar taşıyabiliyor." şeklinde konuştu. Öte yandan füzenin en hızlı durumunda 10 mach hıza kadar (sesten 10 kat daha hızlı) ulaşabildiği de aktarılan diğer bilgiler arasında yer alıyor.

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