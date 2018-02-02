Sessizliğini bozdu… Gökçek'ten çok sert tepki: Hainseniz kendinize…
Melih Gökçek'ten terör sevicilere çok sert tepki gösterdi. Gökçe “Hainseniz Türkiye'yi terk edip kendinize vatan arayın” dedi.02 Şubat 2018 Cuma 23:16
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Türkiye'nin sınırını teröristlerden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
AFRİN HAREKATINA KARŞI ÇIKMAK VATAN HAİNLİĞİDİR
Afrin harekatına karşı çıkanlara çok sert tepki gösteren Melih Gökçek 'Afrin harekatına karşı çıkmak vatan hainliğidir' dedi.
TÜRKİYE'DE YAŞAYIP TÜRKİYE'YE İHANET AFFEDİLMEZ
'Türkiye'de yaşayıp Türkiye'ye ihanet affedilemez' diyen Gökçek hainseniz Türkiye'yi terk edip kendinize vatan arayın ifadelerini kullandı.