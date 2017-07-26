Sessiz yıldızlardan çifte altın madalya sevinci

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Türk sporcuları 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karate müsabakalarında artı 68 kilo kumitede mücadele eden Gamze Keresteci, finalde Rus Natalia Vasilyevna Verdish'i mağlup ederek altın madalya elde etti. Erkekler 75 kilo kumitede Volkan Kardeşler, kadınlar 61 kilo kumitede Rümeysa Akyüzlü ve 68 kilo kumitede Melek Dereköy bronz madalya aldı. Günün ikinci altın madalyası güreşten geldi. Serbest güreşte mindere çıkan İlhan Çıtak, 97 kiloda Ukraynalı rakibi Viktor Antypenko'yu 10-0 teknik üstünlükle yenerek altın madalyaya uzandı. 65 kiloda Onur Arı ise Rus Valerii Chemposov'u yenerek bronz madalya aldı. Erkekler çekiç atmada mücadele edene Muhammed Çakır, 55,91 metrelik derecesiyle gümüş madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayınladığı bir mesajla madalya kazanan tüm sporcuları kutladı ve başarılar diledi.

ERKEK VOLEYBOL VE FUTBOLDA YARI FİNALE KALDIK

Olimpiyatlarda Erkek Milli Voleybol Takımı, ABD'yi 3-0 yenerek yarı finale kaldı. Ay-yıldızlılar, 25-17, 25-13 ve 25-18'lik setlerle 3-0 galip gelirken, yarı finalde İtalya-İran maçının galibiyle karşılaşacak. Erkek Milli Futbol Takımı da çeyrek finalde İran'ı 4-0 yenerek yarı finale çıktı. Kadın Milli Basketbol Takımı, İtalya'ya 53-45, Erkek Milli Basketbol Takımı, Ukrayna'ya 72-57 yenilerek madalya şansını kaybeti. Kadın Voleybol Milli Takımı da çeyrek finalde ABD'ye 3-0 mağlup oldu.