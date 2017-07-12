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Sessiz sedasız denedi! Süpriz adım

Çin Savunma Bakanlığı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) donanma birliklerinin Akdeniz'de Rusya ile ortak askeri tatbikat yaptığını bildirdi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:03
Sessiz sedasız denedi! Süpriz adım

Bakanlık açıklamasında, PLA donanma kuvvetlerine bağlı füze destroyeri "Hıfey", güdümlü füze fırkateyni "Yünçıng" ve destek gemisi "Luomahu"nun katılımıyla Akdeniz'de Rus ordu birlikleriyle pazartesi günü ortak askeri tatbikat düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, PLA'ya ait yeni nesil savaş gemilerinin katıldığı tatbikatta, güverteden denize ateşleme, hafif silah atışları, helikopter devriyesi faaliyetlerinin denendiği ifade edildi.

Çin Savunma Bakanlığı, ordularının savaş kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlı eğitim tatbikatına ilişkin görselleri internet sitesinden paylaştı.

Çin donanma filosunun, bu tatbikatın ardından Rusya'nın St. Petersburg ve Kaliningrad kentleri açıklarında düzenlenecek "Ortak Deniz-2017" adlı Rus-Çin askeri tatbikatına katılması bekleniyor.

Dünyanın ABD'den sonra en büyük ikinci ordusuna sahip Çin, Akdeniz'deki askeri operasyonlarını giderek artıyor.

Afrika'nın stratejik konumda bulunan ülkesi Cibuti'de de bir güvenlik üssü açan PLA, dün bu üsse gönderdiği ilk birliklerini Guangdong eyaletinin Canciang kentindeki limandan törenle uğurlamıştı. 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:03
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  2. rusya
  3. tatbikat
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