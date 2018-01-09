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Sessiz sedasız 30 köyü işgal ettiler

Esed Rejimi bugün İdlib, Halep ve Hama’da en az 18 Köyün kontrolünü Sünni Muhaliflerden geri aldı. Rejim güçleri, Rus hava saldırılarıyla destekleniyor.

09 Ocak 2018 Salı 19:10
Sessiz sedasız 30 köyü işgal ettiler

Rejimin saldırılarıyla paralel operasyonlar yürüten DEAŞ de İdlib, Hama ve Halep’teki farklı 15’in üzerinde Köyü, Muhaliflerden ele geçirdi.

DEAŞ, Suriye Devriminin başından bu yana Muhaliflerden ele geçirdiği bölgelerin tamamını PYD/PKK ve Rejim unsurlarına teslim etti.

Bugünkü gelişmelerin ardından Esed Rejim Güçlerinin Ebu Zuhur Havalimanıyla arasındaki mesafe 3 kilometreye düştü. Ebu Zuhur’un Rejim kontrolüne geçmesi, Muhalifler için Suriye savaşında dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

DEAŞ, Halep’te Muhaliflerin elindeki köyleri ele geçirerek Haziran 2017’den bu yana ilk defa Halep’te tekrar varlık göstermiş oldu.

 

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 19:10
  1. Ebu Zuhur’
  2. deaş
  3. Suriye Devrimi
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