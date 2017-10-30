'Sesimizi duyurdunuz'

HARUN SEKMEN / İSTANBUL - Akit’in haberlerinin bu süreçte büyük önem arz ettiğini kaydeden acılı anne Vildan Çebi, Türk yetkililerinin kendisine ulaşarak mahkemeden gelen skandal yazıyı istediklerini ve konuyla ilgileneceklerini söyledi.

AKİT SESİMİZİ DUYURDU

Akit yeryüzünde zulme uğramış her mazlumun sesi ve umudu olmaya devam ediyor. Almanya’nın, Türkiye’ye olan düşmanlığını yargı sahasına da taşıdığını ısrarlı yayınlarımızla gündemde tutmamız semerelerini verdi. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle eşinden ayrılarak Türkiye’ye dönen Vildan Çebi’nin 2 yaşındaki evladının velayeti için Alman Neuwied Bidayet Mahkemesi’ne açtığı davanın mahkemeden gelen skandal bir yazıyla baltalanması ve çocuğun gülünç siyasi iddialar ile Almanya’da alıkonulmasına Türk makamları duyarsız kalmadı. Düsseldorf Başkonsolosluğu ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı yetkililerinin kendisine ulaştığını belirten acılı anne, “Türk yetkililer benden mahkemeden gelen yazıyı istediler. İlgileneceklerini belirttiler. Akit’in sesimizi duyurması çok önemliydi. Teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.