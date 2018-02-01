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Sesi ve özgüveniyle kendine hayran bıraktı

Metroda bir anda türkü söylemeye başlayan vatandaş mükemmel sesiyle büyük alkış topladı.

01 Şubat 2018 Perşembe 23:18
Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 23:18
  1. Ses ve özgüven
  2. kendine hayran bıraktı
  3. metroda türkü söyleyen adam
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