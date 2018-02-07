Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu

The Voice adlı ses yarışmasına katılan 22 yaşındaki Fransız üniversite mezunu Ibtissem, sesiyle yarışmanın jürisi tarafından beğeni gördü. Jürinin tamamı yarışmanın formatı gereği sandalyelerinde yüzlerini ona dönerek kendisini desteklemek istedi. Ancak yeteneğiyle ilgi toplayan genç kız yarışma sonrası siyonistlerin tepkileriyle karşılaştı.

"GERÇEK TERÖRİST İSRAİL" DEMİŞTİ

2016 yılında yaptığı bir paylaşımda İsrail için “Hükümet gerçek terörist” yazmış ve daha sonra silmişti. Bu paylaşımını tespit eden İsrail yanlısı siteler genç kızı “Aşırı sağcı Müslüman”, “komplocu” olmakla suçladı hatta Nice'deki terörist saldırılara karışıp karışmadığını sorgulamaya kalktılar.

İslamafobik siteler ise Ibtissem'i BarakaCity adlı sivil toplum kuruluşundan bir paylaşım yaptığı için eleştirdiler. BarakaCity ise İslam düşünürü akademisyen Tarık Ramazan'ın kitaplarının reklamını yapıyor. Aynı zamanda Ibtissem Lallab adlı Müslüman kadınların seslerinin duyuran bir organizasyonunda destekçisi olduğu için eleştirildi.

BABA TÜRK, ANNE FAS-CEZAYİRLİ...

Doğu Fransa'da Besançon'da doğan Ibtissem Suriyeli-Türk bir baba, Fas-Cezayirli bir annenin kızı. Filistin sorununa duyarsız kalmayan genç kız “Souris Plaestine” “Gül Filistin” adlı bir parçayı da seslendirerek sosyal medyada paylaşmış.