Ses Türkiye'den duyuldu! DAEŞ katliam yaptı

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilçesinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yüklü araç saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Ses Türkiye'den duyuldu! DAEŞ katliam yaptı
Eklenme: 07 Ocak 2017, 15:18
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AA muhabirinin sivil savunma yetkilisi İyad Şeyh Razuk'tan aldığı  bilgiye göre, muhaliflerin kontrolündeki ilçenin merkezindeki yerel mahkemenin  yakınlarında bomba yüklü araç infilak etti. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu söyleyen Razuk, saldırı bölgesinde büyük tahribat oluştuğunu, yaralıların ilçedeki hastanelere  kaldırıldığını belirtti.

PATLAMA KİLİS'TEN DUYULDU

Şiddetli patlama, Kilis tarafından da duyuldu ve kısa süreli tedirginliğe yol açtı. DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonrası sınır hattında alarm durumuna geçilirken, patlamada yaralananların Türkiye'ye getirilebileceği ihtimaline karşı da Kilis Devlet Hastanesi'nde hazırlık yapıldı.

EN AZ 60 KİŞİ ÖLDÜ

Türkiye sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki kentte havaya uçurulan bomba yüklü araç, en az 60 kişinin ölümüne neden oldu. Şiddetli patlama, Kilis'ten de duyuldu.



Yaralananlar Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçirilerek Kilis'teki hastanelere taşındı. Getirilen 23 yaralıdan biri hastanede yaşamını yitirdi.

 
EtiketlerKilispatlamaAzezdaeş
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