Ses teli iltihaplanmasının belirtileri nelerdir?
- Boğazlarda şişme
- Ses kısılması
- Hırıltılı solunum
- Şiddetli öksürük
- Konuşmada güçlük
- Yüksek ateş
- Baş ağrısı
- Yutmada güçlük
Ses teli iltihaplanması nasıl tedavi edilir?
Sorun, zamanında tedavi edilmediği takdirde ses tellerinde tahribata yol açabilmektedir. Bu nedenle mutlaka doktora gidilmesi gerekir. Doktor kortizon tedavisi uygularak dokuda bulunan ödemi azaltmaya çalışmaktadır. Ek olarak hastane ortamında soğuk buhar tedavisi yapılmaktadır. Ağır solunum zorluğu yaşandığı durumlarda ise oksijen tedavisi uygulanmalıdır.