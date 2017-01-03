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Ses kısıklığı neden olur?

- Boğaz kuruluğu

- Şiddetli kusma

- Reflü

- Şeker hastalığı

- Sinirlerin felç olması

- Geniz akıntısı

- Kirli havaya maruz kalmak

- Gırtlak kanseri

- Bağırmak

- Sigara alkol kullanımı

- Ses telleri çevresine alınan darbe

- Psikolojik sorunlar

- Larenjit (Gırtlak iltihabı)

- Akciğer hastalıkları

Ne zaman doktora gidilmeli?

Ses kısıklığı 1-2 haftadan uzun sürerse mutlaka doktora gidilmelidir. Eğer ses kısıklığınını yanında nefes alma zorluğu, ağızdan kan gelmesi, yutma güçlüğü ve boyunda şişlik varsa daha erken muayene olunmalıdır.

Ses kısıklığı nasıl önlenir?

- Baharatlı gıdalardan kaçının.

- Bol su için

- Evinizin havasını nemlendirin

- Kafeinli içeceklerin tüketimini kısıtlayın

- Sigara ve alkolden uzak durun

- Yüksek sesle bağırmayın

Ses kısılmasına alternatif çözümler!

Zencefil: Düzenli olarak zencefil yemek, salatalarda kullanmak veya çay hazırlayarak içmek ses kısıklığı problemini ortadan kaldırmaktadır.

Bal: Bir kaşık bal yemek mikropları öldürmeye ve boğazı nemli tutmaya yardımcı olmaktadır.

Elma sirkesi: Bir bardak suda 1 şeker kaşığı doğal elma sirkesini karıştırın ve için. Bu yöntem sorunu ortadan kaldırmaktadır.

Tuzlu su ile gargara: Tuzlu su ile gargara ses kısıklığını kısa sürede iyileştirir.

Buhar tedavisi: Boğaz kuruluğu ses kısıklığına neden olabilmektedir. Bu gibi durumlarda buhar tedavisi yapılmalıdır. Tedavinin daha etkili olması için buhara, lavanta, kekik, nane veya papatya yağı katabilirsiniz.

Acı biber: Acı biber, ses kısıklığını gidermenin yanında, enfeksiyon, tahriş, şiş ve Ağrı sorunlarını da tedavi etmektedir. Acı bibere yarım çay kaşığı bal karıştırarak tüketmek daha etkili olmasını sağlar. Bunun yanında yarım çay kaşığı bala bir çay kaşığı acı biber ve bir bardak suda iyice karıştırarak içebilirsiniz.

Limon: Ilık bir bardak suya birkaç damla limon suyu karıştırarak içmek ses kısıklığı sorununu gidermektedir.

Sarımsak: Bir diş sarımsağa 2 karanfil koyup ağzınıza yerleştirin. Bu yöntem tahriş sorununun giderilmesine yardımcı olmaktadır.