Ses kaydı sızdı John Kerry'den şok DEAŞ itirafı

Wikileaks'ın iddialarına göre ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Suriye’ye askeri müdahale için Başkan Barack Obama’yı ikna etmeye çalıştı ancak başarısız oldu.



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin, Suriyeli muhaliflerle yaptığı toplantının ses kaydının sızdırıldığı öne sürüldü. Doğruluğu teyit edilmeyen bu kaydın bir kısmı, 30 Eylül tarihinde New York Times tarafından yayımlanmıştı. Ancak Temsilciler Meclisi, bu kayda erişimi engellemişti.

37 DAKİKALIK GÖRÜŞME SIZDI

Kaynaklarının gizliliğini koruyarak hükümetlerin ve diğer organizasyonların hassas belgelerini yayınlayan Wikileaks’in dün tamamını ifşa ettiği kayıtta, Kerry ile muhaliflerin, BM’deki Hollanda Misyonu’nda yaptıkları toplantının 37 dakikalık görüşmesi yer alıyor. Bakan Kerry’nin bu toplantıda, Suriye’ye askeri müdahale için Başkan Barack Obama’yı ikna etmeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu söylediği iddia ediliyor.

ABD YÖNETİMİ ESAD'I MÜZAKEREYE ZORLAMAK İÇİN DEAŞ'IN BÜYÜYÜP GÜÇLENMESİNİ İZLEMİŞ

Kerry, terör örgütü DEAŞ’ın büyüyüp güçlenmesini uzaktan izlediklerini, bunu da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı müzakereye zorlamak için yaptıklarını söylüyor. WND haber sitesinde ise Kerry’nin, “ABD’nin, Esad’ın Rusya’dan yardım talep edebileceğini tahmin edemediklerini de açıklayan Kerry’nin ‘Biliyorduk ki bu giderek büyüyordu ve biz seyirci kalıyorduk. DEAŞ güçlendikçe Esad tehdit altında olur sandık. Ancak o bizimle müzakere etmek yerine Putin ile anlaşmayı tercih etti" sözlerini kullandığı iddiasına yer verildi.