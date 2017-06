Ses getiren transfer: İşte Dani Alves'in gideceği takım!

Serie A ekiplerinden Juventus'un 34 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Daniel Alves'in Manchester City'le anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester City, Gael Clichy ve Sagna'nın sözleşmeleri bitmesiyle beraber defans oyuncusu arayışına girdi. Guardiola'nın Barcelona'dan öğrencisi olan Dani Alves ise düşük maliyeti nedeniyle en yakın seçenek olarak görülüyor.

Haberlerin detayında Manchester City ile Juventus'un anlaşmaya çok yakın olduğu bildirilirken, oyuncunun bonservisi için ise 5 milyon euro ödeneceği kaydedildi.

Higuain'den Alves'e veda mesajı

Bu arada Alves'in Manchester City'e transfer olacağı yönündeki haberlerin çıkmasıyla beraber, yıldız ismin takım arkadaşı Gonzalo Higuain bir veda mesajı yayınladı.

Çektiği videoda Alves'e, "Seninle oynamak büyük bir keyifti. Senin için en iyisini diliyorum ve yakın zamanda yeniden buluşmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

Ancak Arjantinli yıldız bir müddet sonra bu videoyu sildi.

What is happening here??? Higuaín saying goodbye to Dani Alves and wishing him all the best for the future