Ses getirecek! Türkiye'ye tam 40 milyar dolar...

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da yapılması planlanan Teknoloji Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) projesine ilişkin bilgi verdi.

'KÜRESEL ANLAMDA SES GETİRECEK PROJE'

Çavuşoğlu, "BTSO'nun yaptığı projeleri yakından takip ediyorum. Önümüzdeki dönemde bir gıda fuarı, kongresi yapılacak. Sanatoryumun temeli atılacak. Gökmen uzay ve havacılık projesi var. Bunlar, Türkiye için katma değer üretecek projeler. Bunların dışında ayrıca bir paranteze alınması gereken bir konu var ki bu, sadece Bursa ve Türkiye için değil, belki de bölgesel ve küresel anlamda ses getirecek bir proje.

'25 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM'

TEKNOSAB projesi, yaklaşık 25 milyar dolarlık bir yatırımın beklendiği, devamında 40 milyar dolarlık bir ihracat potansiyeliyle hem Bursa, hem de ülkemizi şaha kaldıracak projelerden bir tanesi. Ben de bu projelerin detaylarıyla ilgili alacağım bilgiler doğrultusunda Ankara'da üzerime düşen vazifeyi yerine getirmekte gayret sarf edeceğim. Heyecanlıyım, bu kadim ve köklü şehre bir şey yapacak olmanın, hizmetkar olmanın onurunu ve şerefini yaşıyorum."