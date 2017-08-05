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Ses getirecek! Türkiye'ye tam 40 milyar dolar...

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, TEKNOSAB projesinden 40 milyar dolarlık ihracat beklendiğini söyledi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 16:06
Ses getirecek! Türkiye'ye tam 40 milyar dolar...

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da yapılması planlanan Teknoloji Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) projesine ilişkin bilgi verdi.

'KÜRESEL ANLAMDA SES GETİRECEK PROJE'

Çavuşoğlu, "BTSO'nun yaptığı projeleri yakından takip ediyorum. Önümüzdeki dönemde bir gıda fuarı, kongresi yapılacak. Sanatoryumun temeli atılacak. Gökmen uzay ve havacılık projesi var. Bunlar, Türkiye için katma değer üretecek projeler. Bunların dışında ayrıca bir paranteze alınması gereken bir konu var ki bu, sadece Bursa ve Türkiye için değil, belki de bölgesel ve küresel anlamda ses getirecek bir proje.

'25 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM'

TEKNOSAB projesi, yaklaşık 25 milyar dolarlık bir yatırımın beklendiği, devamında 40 milyar dolarlık bir ihracat potansiyeliyle hem Bursa, hem de ülkemizi şaha kaldıracak projelerden bir tanesi. Ben de bu projelerin detaylarıyla ilgili alacağım bilgiler doğrultusunda Ankara'da üzerime düşen vazifeyi yerine getirmekte gayret sarf edeceğim. Heyecanlıyım, bu kadim ve köklü şehre bir şey yapacak olmanın, hizmetkar olmanın onurunu ve şerefini yaşıyorum."

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 16:06
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  • SelimSelim38 dk önce
    Yaşasın zengin olduk....Dağolasın Bursa eski milletvekili Fetöcü Arınç!!!!!!
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi1 sa önce
    Efendim neden yurd disindaki gurbetcilerle ortak lasa turk devleti yatirim yapmiyor bir zamanlar islami holding diyecarp malaroldu benim gibi ama devlet olunca hepimiz haziriz bizlerin birikiminikullana bilirsiniz mesela kanal istan bul gibi yatirimlabizlerepay vere bilir devletneden hic gurbetcilere yönelik bir sey olmuyor bizler vatanimizi turkiyedekihainlerden cokve cok seviyoruzherseye hazirizhabenyimpas holdinge yatirmistim param banka degilde helel olsun diyehavamizi aldik canimiz sag olsun insaallah devlet bir el atarsorunumuzainsaallah bu mesajimi verirsiniz
  • YeterYeter1 sa önce
    İŞiniz gücünüz beton tuğla Allah cezanızı versin. Vergiden anasını ağlatıp inşaatçıların vergi borcunu silin! Allah bunun hesabını sorar
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