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Servise gönderdiği lüks aracını böyle buldu

Kahramanmaraş'tan tamir için gönderildiği Gaziantep'te gasp edilen lüks otomobil, parçalanmış halde bulundu.

23 Ekim 2017 Pazartesi 12:55
Servise gönderdiği lüks aracını böyle buldu

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde oto galericilik yapan Mehmet Karabulut kendi kullandığı 27 EA 459 plakalı lüks otomobili, Gaziantep'teki sanayiye tamir için gönderdi. Tamirhanedeki otomobili İ.A. (32) silahla gasbetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ve Oto Hırsızlık ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda olayın zanlısı olduğu belirlenip yakalanan İ.A'nın ifadesinden yola çıkan ekipler, gasp olayıyla ilgili 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Ekipler, gasbedilen otomobilin gövdesi ve büyük parçalarını Dumlupınar Mahallesi'nde bir iş yerinde parçalanmış halde bulurken, otomobil hırsızlığıyla ilgili A.Ç'yi gözaltına aldı.

PARÇALARI TESLİM EDİLDİ

Araştırmalar sonucu otomobilin diğer bütün parçalarını ise Emek Mahallesi'nde bir garajda ele geçiren ekipler, zanlılardan M.A'yı (30) da burada gözaltına aldı. Garajdaki otomobil parçaları polis ekiplerince bir kamyonete yüklenerek sahibine teslim edilirken, zanlılar M.A. ve A.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Otomobili gasbeden ve parçalamak üzere M.A ve A.Ç'ye sattığı öğrenilen İ.A, geçen hafta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 12:55
  1. Kahramanmaraş
  • Zekeriya KILINÇDÖĞENZekeriya KILINÇDÖĞEN19 sa önce
    Tabi ki yapılan hırsızlık kabul edilemez. Fakat söz konusu taraflardan biri oto galerici olunca insan pek üzülemiyor. Dürüst, temiz, hak yemeyen insanın yapacağı iş değil galericilik.
  • ŞehitkamilŞehitkamil20 sa önce
    Ben kendim bir antepli olarak çok üzücü ve utandırıcı olay antepe çok bunun gibi hırsızlar çeteler doldu pkklılar deaşlar şunlar bunlar doldu adeta tam rezil perişan bir şehire döndü böyle devam giderse 2. Suriyeye dönecek artık devlet bu işe bir çare bulsun antepin parkları rezil durumda heryer çöp dolu belediye galiba baş edemiyor
  • ArifArif21 sa önce
    Begenmediginiz OSMANLI İMPARATORLUĞU zamanında kaç hırsızlık vakası olmuş bi araştırın çağdaş,laik, demokrasi ve özgürlük yanlıları...
  • EnesEnes21 sa önce
    Ah kanunlar ah.Medeni kanun hırsızlık hırla gidiyor.
  • AdilAdil22 sa önce
    Tutuksuz yargilamayi unutmayin oldu mu?
  • kmlkml22 sa önce
    adamlar mesleklerini icra etmiş ler .gâvur kanunları ile bunlara 6 ay verirler çıkınca mesleğe kaldığı yerden devam
  • MehmetMehmet22 sa önce
    Türkiye hırsızlık cenneti, kayda değer hiç bir yaptırım yok, dört ay sonra adam serbest, ne anladık bu ceza hukukundan. Antepte baklaca çalan çocuğa on oniki yıl ceza, gasbla alıkonulana dört ay veya sekiz ay ceza, bu adalet mi yani!!!???...
  • İsmail 16İsmail 1622 sa önce
    Bu nedir be kardeşim. Ne günlere kaldık
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