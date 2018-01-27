‘Servis yeterliliği olmayan ürünleri satın almayın’

Tüfenkci, yetkisi bulunmadığı halde kendisini yetkili servis istasyonu olarak tanıtan firmalara karşı tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini söyledi. Tüfenkci, şunları kaydetti:

“Tüketicilerin, özellikle beyaz eşya gibi günlük hayatta sıkça kullanılan ürünlerde arıza meydana gelmesi halinde bunların bakım ve onarımını yaptırırken servis istasyonlarının bu hizmetleri sunmada yetkili veya yeterli olup olmadığına dikkat etmesi gerek. Tüketicilerin, özellikle garanti süresi içerisinde arızalanan ürünlerini, merdiven altı olarak tabir edilen ancak satış sonrası hizmet sunmada yetkisi veya yeterliliği bulunmayan yerlerden ziyade ürünün üreticisi veya ithalatçısı tarafından tanıtılan ve kullanma kılavuzlarında belirtilen yerlerde tamir ettirmesi gerekiyor. Son dönemde yetkili olmadığı halde kendisini o şekilde tanıtan firmalar hakkında bakanlığa şikayetler geliyor.”

Bülent Tüfenkci, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesiyle herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmadan faaliyetlerini sürdüren özel servislerin de tüketicilere karşı sorumlu olduğunu, bu hüküm uyarınca özel servislerin de servis fişi düzenlemek, yedek parça ve fiyat listesi bulundurarak tüketicinin görebileceği bir yere koymak gibi sorumlulukları bulunduğunu anlattı.