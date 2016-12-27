Servis otobüsünde yangın çıktı

Edremit Çıkrıkçı mahallesi Şentürkler Cami önünde meydana gelen araç yangınına Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. 10 SC 855 plakalı otobüsün motor bölümünde çıkan yangına ilk müdahaleyi sürücü yangın tüpü ile yaptı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangın maddi hasara neden oldu.
Eklenme: 27 Aralık 2016, 19:34
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