Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Servis hostesi gözyaşlarına boğuldu

İstanbul Beylikdüzü’nde servis aracında uyuyakaldığı için unutulan engelli minik kız, çevredeki duyarlı vatandaşların dikkati sayesinde kurtarıldı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 14:38
Servis hostesi gözyaşlarına boğuldu

İHA-Olay, Beylikdüzü’nde sabah erken saatlerde yaşandı. İddiaya göre, engelli küçük kız Fatma Zehra, ailesi tarafından servise bindirilerek eğitim gördüğü okula gönderildi. Servis aracı sürücüsü ve hostes okula servisteki öğrencileri bıraktıktan sonra servis sürücüsü evine geldi. Bir süre sonra evinin önünde araç park halindeyken çevredeki vatandaşlar en arka koltukta bir kız çocuğun kapalı olan araç içinde mahsur kaldığını gördü. İtfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Minik kız, yaklaşık 45 dakika boyunca aracın içinde çocuk mahsur kaldı. Servis şoförüne haber verilmesiyle olay yerine gelen adam, aracın kapılarını açarak çocuğu bulunduğu yerden çıkarttı.

Çocuk arabada uyuyakaldı iddiası

İhbar üzerine servisin yanına gelen polis ekipleri, çocuğun ailesine haber verdi. Paniğe kapılan aile vakit kaybetmeden araçları ile servisin bulunduğu cadde üzerine geldi, çok korktuğu görülen anne, uzun süre çocuğuna sarıldı ve öptü. Servis aracının hostesinin ise korktuğu ve ağladığı görüldü.

Aile şikayetçi olmadı

Olay yerine gelen aileden servis hostesi ve servis şoförü özür dilerken aile konu ile ilgili ilgililerden şikayetçi olmadı. Polisler tarafından tutanak tutularak minik kız ailesine teslim edildi.

Benzer olaylar yaşanmıştı

Daha önce Türkiye’nin çeşitli yerlerinde de benzer olaylar yaşanmış, İzmir’de yaşanan bir olayda ise 3 yaşındaki bir çocuk, 9 saat mahsur kaldığı araçta hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 14:38
  1. Beylikdüzü
  2. Servis aracı
  3. hostes
  4. İtfaiye
  5. polis

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne'de 500 köpek kayboldu iddiası
    1. Edirne'de 500 köpek kayboldu iddiası
    2. ABD'nin büyük endişesi: Türkiye..
    3. Bağcılar’ın dev projesi ‘Şehr-i..
    4. Aziz Yıldırım'dan Mehmet Tahir..
    5. Hakkari'de PKK kıyafetli fotoğrafa..
    6. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a..
    7. Ordu'da karla mücadele havadan..
    8. 300 koyun+maaş hareketliliği!..
    9. Almanya'da ölen Türk aile dualarla..
    10. Brezilya'da son 15 yılda 35 bin "köle"..
    11. Donald Trump Pentagon'dan askeri geçit..
    12. Bakan Özhaseki: 'Yılda 500 bin konutu..
    13. Afrin'deki teröristlere bilgi..
    14. Erdoğan gündeme getirdi! Hükümet..
    15. 4 yaşındaki Efe, kalp krizinden öldü
    16. Adis Jahovic'ten Tamer Tuna'ya..
    17. CHP'den 'Gerekirse ben de giderim'..
    18. Uçağı düşürülen Rusya'dan flaş karar!
    19. Mehmetçik bir köyü daha teröristlerden..
    20. Pakistan'da öğrenciyi linç edenlere..
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.02.2018
    ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...