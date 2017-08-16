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Servis aracında unutulan çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde, sabah saatlerinde kreşe götürmek için evden alınan 3 yaşındaki Alperen Şahin, uyuduğu okul servisinde unutulunca havasızlıktan yaşamını yitirdi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 22:31
Servis aracında unutulan çocuk hayatını kaybetti

Olay, Çiğli ilçesindeki bir özel anaokulunda meydana geldi. Sabah saatlerinde evinden alınan 3 yaşındaki Alperen Sakin, servis aracıyla okula geldi. İddialara göre, minik Alperen ardından da servis aracında unutuldu. Aradan dakikalar geçerken, minik Alperen servis aracında baygın halde bulundu ve okul içerisine alındı. Hemen minik Alperen’in ailesine haber verilirken, apar topar okula gelen baba Serkan Sakin, oğlunu hemen Medical Park Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan minik Alperen, dakikalarca kalp masajı yapıldı ancak hayata döndürülemedi. 3 yaşındaki çocuğun ölümü herkesi yasa boğdu.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Alperen Sakin için Hacı Alaaddiin Top Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, baba Serkan Sakin ve anne Buket Sakin gözyaşlarına boğuldu. Baba Serkan ve anne Buket Sakin’in ayakta durmakta güçlük çekti. Minik Alperen’in cenazesi, ikindi namazına müteakip Ulukent mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili aynı okulda çocukları eğitim gören vatandaşlarda gözyaşlarına boğuldu. Vatandaşlar, olayın titizlikle araştırılması gerektiğini belirterek, kendilerinin de çocuğun servis aracında unutulduğunu duyduklarını söyledi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, olayla ilgili İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, emniyet ve valilik olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Olayla ilgili servisçi ve servis görevlisi kadının gözaltına alındığı öğrenildi. Çocuklarının ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Serkan ve Buket çiftinin okuldan ve servis görevlilerinden şikayetçi oldukları ve dava açacakları öğrenildi.

İHMAL OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, olayda bir ihmalin olup olmadığını araştırırken, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de, olayla ilgili adli ve idari bir soruşturmanın yürütüldüğünü açıkladı. Yahşi, ölen Alperen’in ailesine de sabır dilediğini sözlerine ekledi.

Minik Alperen’den geriye ise babasıyla ve annesiyle beraber çektirdikleri fotoğraf kaldı. Olayla ilgili iki kişinin ise sorgusu devam ederken, Alperen'in kesin ölüm sebebi ise önümüzde günlerde belli olacak. Bu arada, olayın ardından anaokulunun 3 gün süreyle kapatıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 22:31
  1. Servis aracında unutulan çocuk
  2. İzmir Servis aracında unutulan çocuk
  • AdaletAdalet1 sa önce
    ZorlaBurasıTürkiye Burda normaldedirten bir cinayet. O kadın ömür boyu hapis cezası almali.
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