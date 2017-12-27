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Servetine servet katıyor! Tam 9 dönem...

Antalyalı üretici, alternatif ürün yetiştirmek ve toprak kirliliğini önlemek amacıyla kurduğu dikey topraksız serasından yılda 9 dönem marul üretti.

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:48
Servetine servet katıyor! Tam 9 dönem...

Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde 20 yıldır üreticilik yapan Serkan Üzer, tarım işçiliğini kolaylaştırmak için modern tarım teknikleri araştırmaya başladı. 2 yıllık araştırma sürecinden sonra topraklı serasının yanında bir dekar alanda dikey topraksız marul yetiştiren Üzer, yılda 9 dönem ürün alabiliyor. Her döneminde 4 bine yakın ürün alan Üzer, servetine servet katıyor. Örtü altında yaptığı 1 dekarlık alandan aldığı dikey marul hasadını normal topraklı üretimde 5 dekardan alınacağını kaydeden Üzer, bu şekilde hem üretimin arttığına hem de üretim süresinin kısaldığına dikkat çekti.

"NORMALDE BU 5 DEKARDA YETİŞİR"

Üretim süresi kısaldığı için böyle bir yöntem seçtiğini kaydeden Serkan Üzer, "Üretim yaptığım alan 1 dekar alan. Normalde bu 5 dekarda yetişir. Bir direkte 40 marul yetişiyor. Topraksız tarımda daha fazla fidan dikerek daha kısa sürede yetiştiriyoruz. Bu da kazanç olarak bize geri dönüyor. Yılda ortalama 8-9 defa hasat yapıyoruz. Normalde topraklı tarımda 3-4 hasatta bitirilir" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Aksu İlçe Müdürü İhsan İnal ise üreticilere üretim konusunda teknik destek verdiklerini kaydederek, "Çiftçimizi üretiminden dolayı tebrik ediyorum. Kendisi 5 dekardan alınacak olan verimi 1 dekardan elde ediyor. Kendisine bol ürün ve bol kazanç diliyorum" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 11:48
  1. Aksu
  2. Serkan Üzer
  • osmanosman2 sa önce
    Burda üretilen marulmu yenilir bence sağlıksız bişey basmış ilacı, toprakmı yok ekecek temiz bir şekilde toprakta yetiştir ilacsız, insanların sağlığıyla oynamayın hastalıklardan kurtulamıyoruz bu yüzden bin türlü hastalık çıkmış kar edecem eziyet çekmeyecem diye insan sağlığıyla oynanmamalı yazıktır günahtır biz insanlar topraktan yaratıldık temiz toprağa ihtiyacimız var havada yetişen ürüne değil.

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