Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sertifikalı Kurban Kesim Kursu devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Sertifikalı Kurban Kesim Kursunda eğitimler devam ediyor.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:29
Sertifikalı Kurban Kesim Kursu devam ediyor

Sağlık kuralları anlatıldı

Kurban Kesim Kursuna katılan kursiyerlere, kesimden önce ve sonra yapılması gerekenler, dini vecibeler, yaralanmalara karşı yapılması gereken sağlık kuralları hakkında bilgiler veriliyor. Canlı hayvan pazarında uygulamalı eğitim kurban Kesim kursuna katılan kursiyerlere ayrıca Büyükşehir Belediyesine canlı hayvan pazarında kesim öncesinde hayvanların kurbanlığa uygun olup olmadıkları konusunda bilgiler verildi. Kursiyerler daha sonra mezbahaneye giderek uygulamalı hayvan kesimi yaptı.

Kurban Kesim Kursuna yoğun ilgi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Sertifikalı Kurban Kesim Kursuna gösterilen yoğun ilgiden dolayı 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında ikinci bir kurs daha düzenlenecek.

14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasındaki gerçekleştirilecek olan Kurban Kesim Kursuna katılmak isteyenler 11 Ağustos Cuma gününe kadar Veteriner Şube Müdürlüğüne müracaat edebilecekler. Kurs hakkında bilgi almak isteyenler 336 50 27 nolu telefonu arayabilecekler.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:29
  1. Malatya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te Afgan uyruklu 47 kaçak yakalandı
    1. Siirt’te Afgan uyruklu 47 kaçak..
    2. Kazım Karabekir mahallesi yenileniyor..
    3. Milli Tren 2019 yılında raylara inecek
    4. Antalya Valisi Karaloğlu’ndan salgın..
    5. Vinçten düşen kaynakçı hayatını kaybetti
    6. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral..
    7. Soldado Fenerbahçede!
    8. Batman’daki yerel sanatçıların..
    9. Kırklareli Devlet Hastanesi Odyoloji..
    10. Manisa’da FETÖ soruşturması: 5 tutuklama
    11. Siirt Belediyeden basın kuruluşlarına..
    12. 657. Kırkpınar’ın tarihi belli oldu
    13. Eski Tarım Lisesinin yeri Kent Park..
    14. Milletvekili Nazlı’nın başlattığı..
    15. Kurban kesiminde hijyene dikkat
    16. AB Mali Yardımları Eğitim Toplantısı..
    17. İnönü’de bayram öncesi temizlik..
    18. Gaziantep’te 2 buçuk kilogram..
    19. Türkiye’de ilk defa çölyak hastalarına..
    20. Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan kaygı..
    Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...
    Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...