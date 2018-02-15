Sert tepki: Mehmetçik katili Tillerson Türkiye'den defol!

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), yurdun dört bir yanında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a tepki eylemi yaptı. TGB tarafından tüm yurtta "Tillerson defol" açıklaması yapıldı.

Ulusal Kanal'da yer alan habere göre, TGB'nin Tillerson hazırlıkları 2 gün öncesinden başladı.

Tillerson, Türkiye'ye gelmeden 81 ildeki üniversitelerde "Tillerson ve ABD karşıtı eylemler" yapıldı.