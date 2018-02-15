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Sert tepki: Mehmetçik katili Tillerson Türkiye'den defol!

Amerika Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye'ye ayak basmadan 81 ilden "Tillerson defol" sesleri yükseldi.

15 Şubat 2018 Perşembe 18:55
Sert tepki: Mehmetçik katili Tillerson Türkiye'den defol!

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), yurdun dört bir yanında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a tepki eylemi yaptı. TGB tarafından tüm yurtta "Tillerson defol" açıklaması yapıldı.

Ulusal Kanal'da yer alan habere göre, TGB'nin Tillerson hazırlıkları 2 gün öncesinden başladı.

Tillerson, Türkiye'ye gelmeden 81 ildeki üniversitelerde "Tillerson ve ABD karşıtı eylemler" yapıldı. 

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 18:55
  1. Türkiye Gençlik Birliği
  2. TGB
  3. Rex Tillerson
  4. ABD

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  • Ömer halis Ömer halis 2 sa önce
    TÜRKİYEMİZİN GELECEĞİ ANA KUZULARI MEHMETÇİĞİMİZİN BAŞ KATİLİ AMERİKA VE YETKİLİLERİ ÜLKEMİZDEN DEFOLUN.TOPRAKLARIMIZDA KATİL HAYDUT AŞAĞILIK KAHPE ABD YETKİLİSİ İSTEMİYORUZ.ÜLKEMİZDE TECAVÜZCÜ ŞEREFSİZ PİÇ AMERİKAN ASKERİ İSTEMİYORUZ.VATANIMIZDAN CEHENNEM OLUP DEFOLUN GİDİN AŞAĞILIK MAHLUKATLAR. BİRAZ ONURUNUZ VARSAKİ YOK BUNU HERKES BİLİYOR TÜRKİYEDE BİR DAKİKA BİLE DURMA .KAHPE BİLE SİZDEN DAHA DÜRÜST DAHA ONURLU
  • abdrhmnabdrhmn2 sa önce
    ısraelin sömürge p..çi abd orta doğudan vede tc den defooolll tilerson
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