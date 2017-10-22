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Galatasaray'dan sert açıklama: Hakem cinayeti

Fenerbahçe derbisinin ardından Galatasaray yöneticisi Ural Aküzüm, Cüneyt Çakır ve Rıdvan Dilmen hakkında ağır sözler kullandı.

22 Ekim 2017 Pazar 23:10
Galatasaray'dan sert açıklama: Hakem cinayeti

0-0 biten karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ı sert bir biçimde eleştiren Galatasaray yöneticisi Ural Aküzüm, ''Bu akşam bir hakem cinayeti yaşanmıştır. Ben bu kadar yanlış kararlar görmedim. Taraftarı yanlış kararlarla tahrik edip üstüne bedel ödetmeye çalışıyorlar. Türkiye'de futbolu yönetenler artık bu hakem problemini çözmeliler'' dedi.

''BAŞTA RIDVAN DİLMEN OLMAK ÜZERE...''

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'i de eleştiren Ural Aküzüm, ''Başta Rıdvan Dilmen olmak üzere tüm yorumcuları tarafsız olmaya çağırıyorum. Kimse kusura bakmasın. Yorumculuk yaparken herkes formalarını bir kenara koysun. Bu bir kamu görevidir. Algı oluşturup bize baskı yapmak istediler'' sözlerini kullandı.

DİLMEN'DEN CEVAP

Aküzüm'ün açıklamaları sırasında NTV Spor'da %100 Futbol programında olan Rıdvan Dilmen, canlı yayında Aküzüm'e cevap verdi ve ''Ural bey geçen haftayı izlesin, bir de bu haftayı izlesin, sonra özür diler muhtemelen, mahcup olur. Kurumumun adını falan söyleyip, forma morma demesinler. Onlar söyledi diye ben formamı değiştirmem, o rahat olsun'' dedi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 23:10
  1. Ural Aküzüm
  2. Cüneyt Çakır
  3. Rıdvan Dilmen
  4. derbi
  5. gs fb
  • receprecep12 sa önce
    Cuneyt Cakirtürkiyededegil, fifa da düdük calsin
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