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Serinletecek açıklama Meteoroloji'den: İstanbul'a yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Marmara parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:11
Serinletecek açıklama Meteoroloji'den: İstanbul'a yağmur geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Marmara parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile gece saatlerinden sonra İstanbul,Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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MARMARA
Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile gece saatlerinden sonra İstanbul,Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:11
  1. İstanbul'a yağmur
  2. 3 Temmuz 2017 hava durumu
  3. hava sıcaklıkları
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