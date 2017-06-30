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Serinlemek isteyen 3Suriyeli Fırat Nehri’nde kayboldu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri’ne giren Suriye uyruklu 3 kişi akıntıya kapılarak kayboldu.

30 Haziran 2017 Cuma 14:39
Serinlemek isteyen 3Suriyeli Fırat Nehri’nde kayboldu

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Kelaynak Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu oldukları iddia edilen 3 kişi, serinlemek için Fırat Nehri’ne girdi. Bir süre suda serinleyen şahıslar daha sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Şahısların akıntıya kapıldığını fark eden vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, akıntıya kapılan şahısları bulmak için çalışma başlattı. Haberi alan şahısların yakınları ise olay yerine giderek umutlu bir haber bekliyor.

Bölgeye Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Arama Kurtarma Amirliği ekipleri çağrıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 14:39
  1. Suriye
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Şanlıurfa
  4. Birecik
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