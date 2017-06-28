Serinlemek isterken canlarından oluyorlardı
Bursa’nın Mudanya ilçesinde, serinlemek için denize giren 2 genç, boğulmaktan son anda kurtarıldı.28 Haziran 2017 Çarşamba 14:45
Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı sahilinde serinlemek için denize giren İ.Ö. (26) ve A.U. (16), birden dalgaların arasında kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine yardıma koşanlar, 2 genci boğulmaktan son anda kurtardı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra boğulma tehlikesi geçiren gençler Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 26 yaşındaki İ.Ö. tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edilirken, A.U’nun yoğun bakımda olduğu öğrenildi.