Serinlemek isterken canlarından oluyorlardı

Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı sahilinde serinlemek için denize giren İ.Ö. (26) ve A.U. (16), birden dalgaların arasında kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine yardıma koşanlar, 2 genci boğulmaktan son anda kurtardı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra boğulma tehlikesi geçiren gençler Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 26 yaşındaki İ.Ö. tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edilirken, A.U’nun yoğun bakımda olduğu öğrenildi.