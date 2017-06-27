Serinlemek isterken canından oldu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökçeli Beldesi’ndeki Akpınar yaylasındaki festivale katılan Mehmet Can Geriş (22) sıcaktan bunalınca serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra suda kaybolan gencin arkadaşları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yaklaşık yarım saat süren arama çalışmalarının ardından gencin cansız bedenine ulaştı. Yaklaşık 5 metre derinlikteki sudan çıkartılan gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.