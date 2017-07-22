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Serinlemek isterken boğuldu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde serinlemek için havuza giren genç boğuldu.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:22
Serinlemek isterken boğuldu

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğleden sonra Suruç ilçesine bağlı İzci Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, ailesiyle birlikte tarlada çalışan Bekir İ. (13), sıcaktan bunalınca serinlemek için bahçedeki 2 metre derinliğindeki havuza girdi. Yüzme bilmediği bildirilen Bekir İ., bir süre sonra suya battı. Yakınlarının son anda fark etmesiyle havuzdan çıkartılan çocuk, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Bekir İ.’nin cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Suruç’a götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:22
  1. Şanlıurfa
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