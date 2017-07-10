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Serinlemek için girdiği Seyhan Nehri'nde boğuldu

Adana'da 22 yaşındaki Cumali Sığırcı, serinlemek için girdiği Seyhan Nehri'nde boğuldu.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:42
Serinlemek için girdiği Seyhan Nehri'nde boğuldu

Olay, saat 06.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Kuva-i Milliye Parkı Seyhan Nehri kıyısında meydana geldi. Sabaha karşı arkadaşı Bilal Sezek ile parka gelen Cumali Sığırcı, iddiaya göre birlikte alkol aldı. Daha sonra serinlemek için nehre atlayan Sığırcı, birden gözden kayboldu. Arkadaşını kurtarmak için suya atlayan Sezek de akıntıya kapılıp sürüklenmeye başladı. Suda birinin çırpındığını gören vatandaşlar, nehre girerek Sezek'ı kurtardı. Sezek'in vatandaşlara arkadaşının suda kaybolduğunu söylemesi üzerine durum polise ve itfaiyeye bildirildi. Sualtı polislerinin ve itfaiye erlerinin arama çalışmasına bir vatandaş da kayığıyla destek verdi. 

ARKADAŞI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ekiplerin arama çalışmasını endişeyle izleyen Sezek "Yapma Cumali. Benim kardeşim de burada boğuldu, sen de gitme Cumali" diyerek ağladı. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda Sığırcı'nın cesedi, suya girdiği yerden yaklaşık 100 metre uzakta bulundu. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılan Sığırcı'nın cesedi, polisin yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:42
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