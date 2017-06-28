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Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Kocaeli’nin Darıca’da ilçesinde bir kişi serinlemek için denize boğuldu.

28 Haziran 2017 Çarşamba 18:54
Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Olay, Bayramoğlu Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerindeki Halk Plajında meydana geldi. İddiaya göre, İshak Köç(67), aşırı sıcaktan dolayı bunalarak evinden çıktı ve serinlemek için denize gitti. Denize giren İshak Köç’ün hareketsiz bir şekilde denizde durduğunu gören çevrede ki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine ve itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine hemen olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda denizde giren şahsı yarı baygın bir şekilde kıyaya çıkarttı. Kıyıya çıkartılan Köç’e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İshak Köç özel bir hastaneye götürüldü. Hastaneye götürülen Köç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 18:54
  1. Kocaeli
  2. Darıca
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