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Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğuldu.

26 Haziran 2017 Pazartesi 22:48
Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan bayram tatilini geçirmek için Karasu ilçesine gelen Hakan Bayar (34) ve babası Mustafa Bayar, Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde serinlemek için denize girdi. Mustafa Bayar bir süre denizde yüzdükten sonra oğlunu göremedi. Sahile çıkan baba sahildekilerden yardım istedi. Uzun süre denizde aranan Hakan Bayar bulunamadı. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri denizde kaybolan Hakan Bayar’ı arama çalışması yaptı. Sakarya Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtarma ekipleri aksam saatlerinde denizde kaybolan gencin cesedini denizden çıkardı. Mustafa Bayar sahilde sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 22:48
  1. İstanbul
  2. Sakarya
  3. İhsaniye
  4. Karasu
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