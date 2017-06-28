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Serinlemek için denize giren vatandaş boğuldu

Kırklareli’nin Vize ilçesinde serinlemek için denize giren şahıs boğuldu.

28 Haziran 2017 Çarşamba 17:11
Serinlemek için denize giren vatandaş boğuldu

Olay, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde bulunan Selvez Plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren Y.A. isimli vatandaş, su yüzeyinde yatar vaziyette vatandaşlar tarafından bulundu. Çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılan Y.A. kaldırıldığı Vize Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Y.A.’nın cesedi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 17:11
  1. İstanbul
  2. Adli Tıp Kurumu
  3. Kırklareli
  4. Vize
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