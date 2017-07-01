Serinlemek için ayaklarını suya sokan kadınlar göle düştü

Alınan bilgiye göre, Batman’dan Malabadi Köprüsü’ne giden bir aile Batman Baraj gölü kenarında piknik için kamp kurdu. Sıcak havadan bunalan ve isimleri henüz belirlenemeyen iki kadın ayaklarını suya soktu. Bu sırada dengesini kaybeden kadınlardan biri göle düştü. Arkadaşına yardım etmeye çalışan diğer kadın da dengesini kaybederek suya düştü. Ailenin çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar boğulma tehlikesi geçiren iki kadını kurtarmaya çalıştı.

Vatandaşların sudan çıkardığı iki kadın olay yerine gelen 112 ambulansı ile Diyarbakır’ın Silvan İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan iki kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.