Serik’te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü yapıldı

Akşam saatlerinde Atatürk Caddesi Gedik Kavşağı’ndan başlayan ve Çınaraltı Meydanı’na kadar devam eden yürüyüşe Kaymakam Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Serik İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Ece, Serik İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan, bazı parti yöneticileri ve meclis üyeleri, oda temsilcileri, resmi daire müdürlerinin de bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı. ellerindeki bayraklarla Çınaraltı Meydanı’na gelen halk, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve dua okunmasının ardından olaysız şekilde dağıldı. 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yarın akşam saat 20.00’de Kur’an-ı Kerim okunacak ve demokrasi nöbeti sabah saatlerine kadar devam edecek.