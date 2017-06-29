Serik ve Gazipaşa’da asfalt çalışması

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri asfalt çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Serik’in Gebiz, Akçapınar, Dorumlar, Çatallar ve Kırbaş Mahallelerinin ortak kullanımında olan 24 kilometrelik grup yolunu asfaltlıyor. Ekipler, grup yolunun Gebiz-Akçapınar kısmında dolgu ve şarampol temizliği ile alt yapı çalışmalarını tamamlarken doğal su akış kontrolü için büz yerleştiriyor. Hazırlık çalışmaları tamamlandığı Dorumlar, Çatallar, Kırbaş Mahalleleri bölümünde ise sathi kaplama asfalt çalışması yürütülüyor.

Ekipler, Gazipaşa’nın Ilıca, Karatepe ve Şahinler Mahallelerinin ortak kullanımında bulunan ve yıllardır ihmal edilen 18 kilometrelik grup yolunda da stabilize yol yapım çalışması yapıyor. Ekipler, grup yolunun şarampollerini temizlerken, doğal su akışını sağlamak için büzler yerleştiriyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından grup yolu asfaltla kaplanacak. Ilıca Mahalle Muhtarı Hasan Ali Kaplan yolun 3 mahallenin ortak kullanımında olduğunu,uzun yıllardır ihmal edildiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir de Serik ve Gazipaşa’da devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.