Şeriat Mahkemesi 2 Türk hakkında karar verdi

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İstanbul’da yaşayan Bora A.’nın Abu Dabi’de vefat eden dedesinden kaldığını iddia ettiği yüklü mirası almak için Birleşik Arap Emirlikleri’ne giden ve Emir’i dolandırdıkları iddiasıyla tutuklanan Avukat Vahit Aykut Ergil (78) ile tercümanlık yapan İstanbul Barosu Dış İlişkiler Başkanı Avukat Metin Uraçin 74 gün sonra beraat etti.

İki avukat, son duruşma için Abu Dabi’ye giden İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Hasan Kılıç’la birlikte İstanbul’a dönecek.

Bora A. dedesinden kalan mirası alması için İstanbul Barosu’na kayıtlı Avukat Vahit Aykut Ergil’le anlaştı. Vahit Aykut Ergil 26 Ekim’de Abu Dabi’ye gitti. Bu sırada Dubai’de bulunan Avukat Metin Uracin de tercümanlık için Abu Dabi’ye gitti.

‘SİZİ ŞÖYLE ALALIM’

Miras işlemleri ve miras kalan paranın transferi için banka yetkililerine belgeleri sunan avukatlar, bir odaya alınarak beklemeleri söylendi. Bir süre sonra odaya gelen polisler, iki avukatı “Sahte belgelerle emirin bankasını dolandırmaya kalkışmak” iddiasıyla tutukladı. 27 Ekim’de tutuklanan iki avukat cezaevine konuldu. Türk Büyükelçiliği’yle iletişim kurmaları da engellendi.

Yaşananlar Metin Uraçin’le aynı koğuşta kalan bir tutuklunun serbest kalmasıyla ortaya çıktı. Metin Uraçin tutukludan bir avukat arkadaşını aramasını rica etmişti. İstanbul Barosu’ndan bir ekip hemen Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti. Ancak ilk iki duruşmada sonuç çıkmadı.

Davanın dün son duruşması görüldü. Davayı İstanbul Barosu adına Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kılıç takip etti. Mahkeme iki Türk avukatın beraatlerine karar verdi.