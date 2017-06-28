Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Seri katil Filiz'e büyük şok!

Üç kişinin katili Atalay Filiz ile ilgili rapor mahkemeye ulaştı. Filiz'in akli dengesinin yerinde olduğu ve cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 15:11
Seri katil Filiz'e büyük şok!

Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz'in, tarih öğretmeni  Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle "tasarlayarak kasten öldürme" ve  "nitelikli hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis  cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.    Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Silivri Kapalı Ceza  İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Filiz ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada,  Fatma Kayıkçı'nın yakınları da hazır bulundu. Duruşmada savunma yapıp yapmayacağı sorulan Filiz, "Ben daha önce sulh  ceza hakimliğinde ve savcılıkta yaptığım savunmalarımı tekrar etmek istiyorum"  dedi.

RAPOR GELDİ: AKLİ DENGESİ YERİNDE 

 Bunun üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı HÜSEYİN ÖZTÜRK, Filiz'in  savcılıkta verdiği ayrıntılı ifadesini okudu. İfadesinin doğru olup olmadığı  sorulan Filiz, şu aşamada eklemek istediği bir şey olmadığını söyledi. Mahkeme Başkanı Öztürk, Filiz'in "resmi belgede sahtecilik" suçundan  Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava kapsamında Bakırköy Prof.  Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları eğitim ve Araştırma  Hastanesinden rapor alındığını belirtti.

Öztürk, söz konusu raporda, Filiz'in atılı suçu işlediği esnada ceza  sorumluluğunu etkileyecek bir akıl hastalığı ya da zayıflığının saptanmadığı,  işlediği öne sürülen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği ve bu  fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu, işlediği  öne sürülen suça yönelik cezai sorumluluğunun tam olduğu yönünde görüş  bildirildiğini kaydetti.  Duruşmada, Filiz'in firari olduğu dönemde emniyette tanık olarak ifade  veren Reyhan Dağ'ın, Filiz'i tanıdığı ve kendisinden para istediğini iddia ettiği  beyanları okundu.Söz konusu kişiyi tanıyıp tanımadığı sorulan Filiz, "Tanımadığımı  söylemiştim. Bu kişiyle tanışmışlığım yoktur. O para benim paramdı. Ben onu  tanımıyorum da o belki beni tanıyordur, bilemem." dedi. Mahkeme heyeti, kovuşturmanın genişletilmesi talepleri yoksa, dava  dosyasının, esas hakkındaki mütaalasının hazırlaması için Cumhuriyet Savcısına  verilmesine karar verdi. Atalay Filiz'in tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı  erteledi.

ÜÇ KİŞİNİN KATİLİ

Tuzla'da 2 çocuk annesi tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü  iddia edilen Filiz'in, 16 Eylül 2013'te o dönem tümgeneral olan HASAN Hüseyin  Demirarslan'ın TÜBİTAK'ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen  kız arkadaşı Elena Radchikova'nın öldürülmesi olayına karıştığı da belirlenmişti. 3 yıldır aranan Filiz'in, sahte kimlikle yurtdışına kaçtığı ve bir  süre sonra geldiği İstanbul'da yaşamaya başladığı, çevresine kendisini farklı  kimlikle tanıttığı belirtilmişti.   Menderes'te yakalanarak İstanbul'a getirilen Filiz, Kayıkçı'yı  tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 13 Haziran  2016'da tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Filiz  hakkında, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini  kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya  ölmesinden yararlanarak nitelikli hırsızlık" suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar  hapis cezası talep ediliyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 15:11
  1. Son dakika
  2. son dakika atalay filiz
  3. akli dengesi
  4. filiz kayıkçı
  5. Tuzla
  6. HASAN
  7. eğitim
  8. TÜBİTAK
  9. Anadolu
  10. Silivri
  11. İstanbul
  12. Bakırköy
  13. HÜSEYİN ÖZTÜRK
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te çaya giren çocuk kayboldu
    1. Siirt’te çaya giren çocuk kayboldu
    2. Alanya Belediyesi bayramda çocukların..
    3. Boraboy Gölü’ne ziyaretçi akını!
    4. Kağızman’da silahlı kavga: 2 yaralı
    5. Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye..
    6. Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi!
    7. Tatvan’da “Şehit Anıtı” açıldı
    8. Destici'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Dış..
    9. Şahinbey Belediyesi'nin parkları doldu..
    10. Çanakkale’de bayram sonrası araç..
    11. Mardin’de ağaçlık alanda yangın
    12. Rusya'dan Beyaz Saray'a kimyasal silah..
    13. Otomobil istinat duvarından uçtu: 2..
    14. İran'dan ABD'ye: Ateşle oynama!
    15. Tesla'yla kapışmak isteyen Porsche..
    16. Bastonun içine gizleyip getirdi,..
    17. Siirt’te silah ve mühimmat ele geçirildi
    18. Suriyeli kardeşlerin motosiklet..
    19. Eyüp’te haşere ile mücadele devam ediyor
    20. Ukrayna'dan siber saldırı açıklaması
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Şamil Tayyar açıkladı: Yeni sürprizler kapıda
    Şamil Tayyar açıkladı: Yeni sürprizler kapıda
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi